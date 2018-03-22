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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 бер, 2018 14:03
Мизантрóп, на що Ви натякаєте?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 22 бер, 2018 14:14
Квесторе_поверніться написав:Мизантрóп
, на що Ви натякаєте?
на логику
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Чет 22 бер, 2018 14:20
Мизантрóп написав: Квесторе_поверніться написав:Мизантрóп
, на що Ви натякаєте?
на логику
Часом логіку важко зрозуміти...
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 22 бер, 2018 15:13
Квесторе_поверніться написав: Мизантрóп написав: Квесторе_поверніться написав:Мизантрóп
, на що Ви натякаєте?
на логику
Часом логіку важко зрозуміти...
если заменять слова ,а иногда и фразы знаками "..." и "?"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 07:18
Сильпо что-то не видать с начала недели. Кончилась лавочка?
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M-Audio
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 08:04
M-Audio написав:
Сильпо что-то не видать с начала недели. Кончилась лавочка?
Позавчера с утра были и на 200, и на 500.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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