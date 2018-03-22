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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 427428429430

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 283
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:03

Мизантрóп, на що Ви натякаєте?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:14

  Квесторе_поверніться написав:Мизантрóп, на що Ви натякаєте?

на логику
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:20

  Мизантрóп написав:
  Квесторе_поверніться написав:Мизантрóп, на що Ви натякаєте?

на логику

Часом логіку важко зрозуміти...
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 15:13

  Квесторе_поверніться написав:
  Мизантрóп написав:
  Квесторе_поверніться написав:Мизантрóп, на що Ви натякаєте?

на логику

Часом логіку важко зрозуміти...

если заменять слова ,а иногда и фразы знаками "..." и "?"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 07:18

Сильпо что-то не видать с начала недели. Кончилась лавочка?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 08:04

  M-Audio написав:Сильпо что-то не видать с начала недели. Кончилась лавочка?

Позавчера с утра были и на 200, и на 500.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:36

  Фантом написав:
  M-Audio написав:Сильпо что-то не видать с начала недели. Кончилась лавочка?

Позавчера с утра были и на 200, и на 500.

Сегодня с утра обнаружил "Сильпо" на 100 :o
Никогда раньше таких не видел.
Пришлось брать, ибо больше никаких не было.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:40

По Візі класік бонуси з якої суми трат нарахуються і як вони заокруглюються?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:42

  Квесторе_поверніться написав:По Візі класік бонуси з якої суми трат нарахуються і як вони заокруглюються?


от 1 копейки.
они не округляются - просто вам лоступна тока целая часть баллов

у примеру вам насчитали 2,5 бонуса - доступно 2
ьалее насчитали вам еще 3,7 бонуса - достуано становится 2,5+3,7=6

в правилах это подробно описано.

я готов принять участие в публичном эксперименте на эту тему - скока выдержит конь.
в объяснительной Аполлонычу так и напишу - заключил пари - когда Вы мне залочите счета, после какой суммы.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в П'ят 23 бер, 2018 18:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:44

IMPRINTER, дякую що розтлумачили.
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