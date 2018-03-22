5.1 Бонусы начисляются за покупки, совершаемые в торгово-сервисных сетях Украины и за ее пределами, в т.ч. в сети Интернет, и оплаченные картой Visa от Укрэксимбанка, по формуле: - для карты Visa Platinum - ставка 5% от суммы оплаты применяется к оплатам на общую сумму до 20 000 грн в текущем месяце; на все последующие оплаты в этом месяце применяется ставка 1,2% от суммы оплаты;
Непонятно, как они считают траты текущим месяцем. По дате транзакции, по дате проводки или по дате начисления бонусов? Логично было бы предположить, что по дате транзакции, чтоб не было разночтений. Но нет, девушка из кала сказала по дате начисления бонусов, а начислять бонусы они могут 10-ть рабочих дней. Это бред какой-то, потому что отследить, когда на самом деле начислили бонусы невозможно и чтобы точно быть уверенным в начислении бонусов, нужно прекращать пользоваться картой за 10-ть дней до конца месяца, для меня не вариант.
IMPRINTER написав:я готов принять участие в публичном эксперименте на эту тему - скока выдержит конь. в объяснительной Аполлонычу так и напишу - заключил пари - когда Вы мне залочите счета, после какой суммы.
Так ограничения же по суммам. Или ядерной накачкой по 1,2%? Я думаю, у вас есть варианты поинтереснее.
В банке немало клиентов с картами классом повыше Platinum. Наличие 3 - 4 таких карт в семье, которая с легкостью тратит суммарно далеко за 100 тыс. грн. в месяц, обеспечит нормальный объем бонусов. Так что вполне можно обойтись и без "ядерной накачки".
В банке немало клиентов с картами классом повыше Platinum. Наличие 3 - 4 таких карт в семье, которая с легкостью тратит суммарно далеко за 100 тыс. грн. в месяц, обеспечит нормальный объем бонусов. Так что вполне можно обойтись и без "ядерной накачки".
Но это уже будет не один клиент, которого можно заблокировать за "переиспользование ресурса".
В банке немало клиентов с картами классом повыше Platinum. Наличие 3 - 4 таких карт в семье, которая с легкостью тратит суммарно далеко за 100 тыс. грн. в месяц, обеспечит нормальный объем бонусов. Так что вполне можно обойтись и без "ядерной накачки".
Платинум-допка стоит 250грн А Инфинити-допка почем?