Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:11

5.1 Бонусы начисляются за покупки, совершаемые в торгово-сервисных сетях Украины и за ее пределами, в т.ч. в сети Интернет, и оплаченные картой Visa от Укрэксимбанка, по формуле:

- для карты Visa Platinum - ставка 5% от суммы оплаты применяется к оплатам на общую сумму до 20 000 грн в текущем месяце; на все последующие оплаты в этом месяце применяется ставка 1,2% от суммы оплаты;

Меня этот пункт смущает.Непонятно, как они считают траты текущим месяцем. По дате транзакции, по дате проводки или по дате начисления бонусов? Логично было бы предположить, что по дате транзакции, чтоб не было разночтений.Но нет, девушка из кала сказала по дате начисления бонусов, а начислять бонусы они могут 10-ть рабочих дней.Это бред какой-то, потому что отследить, когда на самом деле начислили бонусы невозможно и чтобы точно быть уверенным в начислении бонусов, нужно прекращать пользоваться картой за 10-ть дней до конца месяца, для меня не вариант.