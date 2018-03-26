|
|
Укрексiмбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 бер, 2018 19:58
Пополняют с кодом кстати, токо с кодом администратора что-ли...
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 915
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 бер, 2018 20:02
Anadonta написав: kreuz написав:
Осталось на комуналке потренироваться.
За оплату "коммуналки" бонусы начисляют исправно. За платежи по реквизитам - не начисляют!
А на АлиЭкспрессе как правильно свинорылить, с долларовой карты?
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 915
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама