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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 429430431432

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 283
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:58

Re: Укрексiмбанк

Пополняют с кодом кстати, токо с кодом администратора что-ли...
kreuz
 
Повідомлень: 915
З нами з: 10.12.07
Подякував: 106 раз.
Подякували: 63 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:02

  Anadonta написав:
  kreuz написав:Осталось на комуналке потренироваться.


За оплату "коммуналки" бонусы начисляют исправно. За платежи по реквизитам - не начисляют!

А на АлиЭкспрессе как правильно свинорылить, с долларовой карты?
kreuz
 
Повідомлень: 915
З нами з: 10.12.07
Подякував: 106 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 429430431432
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