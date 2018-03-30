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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 429430431432

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 283
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:58

Re: Укрексiмбанк

Пополняют с кодом кстати, токо с кодом администратора что-ли...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:02

  Anadonta написав:
  kreuz написав:Осталось на комуналке потренироваться.


За оплату "коммуналки" бонусы начисляют исправно. За платежи по реквизитам - не начисляют!

А на АлиЭкспрессе как правильно свинорылить, с долларовой карты?
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 23:28

Наколядовал с начала месяца 1030 бонусов (платина).
До сих пор начисляют по 5%.
Наблюдаем
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 23:50

А я сёдня с голды уже заправлялся, жалко стало с 940грн еще и баночку пива терять :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 00:25

  mustbe написав:Наблюдаем

Я б сильно не радовался. Мне в прошлом месяце после превышения, начислили только 1,2%.
Скорей всего связано с их системой учёта.
Да и после пары таких сообщений гайки закрутят, однозначно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 05:00

  clientage написав:А я сёдня с голды уже заправлялся, жалко стало с 940грн еще и баночку пива терять :mrgreen:

Вот не совсем понимаю,сильпо и форма один хозяин но сритификаты сыльпо только в своих,под Киевом Погребы и Зазимье есть Фора,увы
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:39

ребята а реально занести депо(на оптимальный на 7 дней) и получить платину за 1050 грн.?
можно ли для депо заход и выход в ексим безнлом "без потерь"?
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:32

  uaprofi написав:ребята а реально занести депо(на оптимальный на 7 дней) и получить платину за 1050 грн.?
можно ли для депо заход и выход в ексим безнлом "без потерь"?


да я так и открывал под семидневный .. депо закончился на день раньше чем пришла карта )
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IMPRINTER
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  #<1 ... 429430431432
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