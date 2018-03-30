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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 бер, 2018 19:58
Re: Укрексiмбанк
Пополняют с кодом кстати, токо с кодом администратора что-ли...
Додано: Пон 26 бер, 2018 20:02
Додано: Чет 29 бер, 2018 23:28
Наколядовал с начала месяца 1030 бонусов (платина).
До сих пор начисляют по 5%.
Наблюдаем
Додано: Чет 29 бер, 2018 23:50
А я сёдня с голды уже заправлялся, жалко стало с 940грн еще и баночку пива терять
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 30 бер, 2018 00:25
Я б сильно не радовался. Мне в прошлом месяце после превышения, начислили только 1,2%.
Скорей всего связано с их системой учёта.
Да и после пары таких сообщений гайки закрутят, однозначно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 05:00
Вот не совсем понимаю,сильпо и форма один хозяин но сритификаты сыльпо только в своих,под Киевом Погребы и Зазимье есть Фора,увы
никому не верю
Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:39
ребята а реально занести депо(на оптимальный на 7 дней) и получить платину за 1050 грн.?
можно ли для депо заход и выход в ексим безнлом "без потерь"?
...
Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:32
да я так и открывал под семидневный .. депо закончился на день раньше чем пришла карта )
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