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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 кві, 2018 23:52
Alpha1251 написав:IMPRINTER
, добрый день.
Подскажите, пожалуйста,
1. На чернышевской открывали? Есть какие подводные камни - типа нежелания открывать по льготному тарифу, платные страховки? Может, менеджера посоветуете.
2. Вносили только депо + 2х льготного тарифа, больше ничего?
3. Депо карту (голд?) открывали? Она же, вроде, есть не просит в течении срока действия? (дочитался, что по всем картам потом надо бы и счет закрыть и даже пластик вернуть
)
Спасибо
Открывал на Чернышевской.
Платину под депо за 1 к.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 14:08
IMPRINTER написав:
Платину под депо за 1 к.
А какую сумму нужно положить на депо 7-дневное для получения Платины?
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