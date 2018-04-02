Подскажите, пожалуйста, 1. На чернышевской открывали? Есть какие подводные камни - типа нежелания открывать по льготному тарифу, платные страховки? Может, менеджера посоветуете. 2. Вносили только депо + 2х льготного тарифа, больше ничего? 3. Депо карту (голд?) открывали? Она же, вроде, есть не просит в течении срока действия? (дочитался, что по всем картам потом надо бы и счет закрыть и даже пластик вернуть )
Спасибо
Открывал на Чернышевской. Платину под депо за 1 к.
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Sanio написав:А какую сумму нужно положить на депо 7-дневное для получения Платины?
минимум 10 т. грн., но более имеет смысл 25 т.грн. в этом случае Платина будет стоить - 2450 грн. при сумме 50,01 т.грн. до 100 т. грн. - 1750 грн. при сумме 100,01 т.грн. до 500 т. грн. - 1050 грн. и при сумме более 500,01 т.грн. - бесплатно оформят Платину более детально тут https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... -cards.pdf
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