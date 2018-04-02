RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 431432433434>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 283
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 23:52

  Alpha1251 написав:IMPRINTER, добрый день.

Подскажите, пожалуйста,
1. На чернышевской открывали? Есть какие подводные камни - типа нежелания открывать по льготному тарифу, платные страховки? Может, менеджера посоветуете.
2. Вносили только депо + 2х льготного тарифа, больше ничего?
3. Депо карту (голд?) открывали? Она же, вроде, есть не просит в течении срока действия? (дочитался, что по всем картам потом надо бы и счет закрыть и даже пластик вернуть :shock:)

Спасибо


Открывал на Чернышевской.
Платину под депо за 1 к.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33982
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5390 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:08

  IMPRINTER написав:Платину под депо за 1 к.

А какую сумму нужно положить на депо 7-дневное для получения Платины?
Sanio
 
Повідомлень: 709
З нами з: 03.09.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:57

Re: Укрексiмбанк

  Sanio написав:А какую сумму нужно положить на депо 7-дневное для получения Платины?

минимум 10 т. грн., но более имеет смысл 25 т.грн. в этом случае Платина будет стоить - 2450 грн.
при сумме 50,01 т.грн. до 100 т. грн. - 1750 грн.
при сумме 100,01 т.грн. до 500 т. грн. - 1050 грн.
и при сумме более 500,01 т.грн. - бесплатно оформят Платину
более детально тут https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... -cards.pdf
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2081
З нами з: 06.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 19:03

які такі фішки дає ця платина що за неї варто поборотись?
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1839
З нами з: 01.06.14
Подякував: 149 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 19:13

greenozon - вот вам - сюда https://bonus.eximb.com
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2160
З нами з: 08.01.15
Подякував: 385 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 19:41

  Sanio написав:
  IMPRINTER написав:Платину под депо за 1 к.

А какую сумму нужно положить на депо 7-дневное для получения Платины?


для бесплатной 500 к
со скидкой (3а 1 к грн.) - 100 к
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33982
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5390 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 20:33

  bosson513 написав:greenozon - вот вам - сюда https://bonus.eximb.com



дякую, ознайомився -

...
Розраховуйтеся карткою Visa Platinum від Укрексімбанку і отримуйте 5%* від суми на Ваш персональний рахунок
Програми лояльності EximBonus

* Бонусна ставка 5% застосовується до перших 20 000 грн витрачених по карті Visa Platinum у поточному місяці. На всі наступні покупки в цьому місяці застосовується ставка 1,2%.

неясно лише в 1ому місяці чи в кожному місяці до 20К
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1839
З нами з: 01.06.14
Подякував: 149 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 20:36

greenozon

В кожному...
Anadonta
 
Повідомлень: 304
З нами з: 25.11.12
Подякував: 15 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 20:37

greenozon

в каждом мес. на каждую карту
можэно открыть допку и зарегить ее в отдельную кабину тогда у вас будет 20+20
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33982
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5390 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:00

Ето становится уже интересно ...

https://youtu.be/Bq-a7ofYmqw

дякую
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1839
З нами з: 01.06.14
Подякував: 149 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 431432433434>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Computer, Google Feedfetcher, PUnder, WachtAmRhein, Фантом і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.