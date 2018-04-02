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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 кві, 2018 21:06
IMPRINTER написав:
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Додано: Пон 02 кві, 2018 21:37
IMPRINTER написав:
можэно открыть допку и зарегить ее в отдельную кабину тогда у вас будет 20+20
Зачем в отдельную кабину ? Можно в ту же
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mustbe
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Додано: Пон 02 кві, 2018 21:41
mustbe написав: IMPRINTER написав:
можэно открыть допку и зарегить ее в отдельную кабину тогда у вас будет 20+20
Зачем в отдельную кабину ? Можно в ту же
Для страховки. Сегодня 20 тыс на карту, завтра на аккаунт.
Востаннє редагувалось Фантом
в Пон 02 кві, 2018 21:53, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Пон 02 кві, 2018 21:44
Коллеги, а вы льготную платину под депо открываете в тарифе "депо карта" или "личная карта" ?
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Alpha1251
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Додано: Пон 02 кві, 2018 21:46
Alpha1251 написав:
Коллеги, а вы льготную платину под депо открываете в тарифе "депо карта" или "личная карта" ?
Личную под депо не открывают.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Пон 02 кві, 2018 21:56
Фантом написав: mustbe написав: IMPRINTER написав:
можэно открыть допку и зарегить ее в отдельную кабину тогда у вас будет 20+20
Зачем в отдельную кабину ? Можно в ту же
Для страховки. Сегодня 20 тыс на карту, завтра на аккаунт.
В этом случае можно удалить карту из 1-го акка и открыть с неё 2-й акк
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mustbe
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