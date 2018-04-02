RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 431432433434

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 283
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:06

  IMPRINTER написав:для бесплатной 500 к
со скидкой (3а 1 к грн.) - 100 к

Как я понял, кто не хочет рисковать штукой, может бесплатные 3% голды открыть?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2727
З нами з: 06.01.12
Подякував: 47 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:37

  IMPRINTER написав:можэно открыть допку и зарегить ее в отдельную кабину тогда у вас будет 20+20

Зачем в отдельную кабину ? Можно в ту же
mustbe
 
Повідомлень: 354
З нами з: 27.12.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:41

  mustbe написав:
  IMPRINTER написав:можэно открыть допку и зарегить ее в отдельную кабину тогда у вас будет 20+20

Зачем в отдельную кабину ? Можно в ту же

Для страховки. Сегодня 20 тыс на карту, завтра на аккаунт.
Востаннє редагувалось Фантом в Пон 02 кві, 2018 21:53, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 915
З нами з: 18.05.16
Подякував: 123 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:44

Re: Укрексiмбанк

Коллеги, а вы льготную платину под депо открываете в тарифе "депо карта" или "личная карта" ?
Alpha1251
 
Повідомлень: 109
З нами з: 02.04.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:46

  Alpha1251 написав:Коллеги, а вы льготную платину под депо открываете в тарифе "депо карта" или "личная карта" ?

Личную под депо не открывают.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 915
З нами з: 18.05.16
Подякував: 123 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:56

  Фантом написав:
  mustbe написав:
  IMPRINTER написав:можэно открыть допку и зарегить ее в отдельную кабину тогда у вас будет 20+20

Зачем в отдельную кабину ? Можно в ту же

Для страховки. Сегодня 20 тыс на карту, завтра на аккаунт.

В этом случае можно удалить карту из 1-го акка и открыть с неё 2-й акк
mustbe
 
Повідомлень: 354
З нами з: 27.12.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 431432433434
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Computer, Google Feedfetcher, kostya77, WachtAmRhein і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.