Как я понял, кто не хочет рисковать штукой, может бесплатные 3% голды открыть?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 кві, 2018 21:06
Как я понял, кто не хочет рисковать штукой, может бесплатные 3% голды открыть?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Пон 02 кві, 2018 21:37
Додано: Пон 02 кві, 2018 21:41
Для страховки. Сегодня 1 тыс на карту, завтра на аккаунт.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 02 кві, 2018 21:44
Re: Укрексiмбанк
Коллеги, а вы льготную платину под депо открываете в тарифе "депо карта" или "личная карта" ?
Додано: Пон 02 кві, 2018 21:46
Личную под депо не открывают.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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