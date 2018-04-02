Как я понял, кто не хочет рисковать штукой, может бесплатные 3% голды открыть?
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Додано: Пон 02 кві, 2018 21:06
Как я понял, кто не хочет рисковать штукой, может бесплатные 3% голды открыть?
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Додано: Пон 02 кві, 2018 21:37
Додано: Пон 02 кві, 2018 21:41
Для страховки. Сегодня 20 тыс на карту, завтра на аккаунт.
Востаннє редагувалось Фантом в Пон 02 кві, 2018 21:53, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 02 кві, 2018 21:44
Re: Укрексiмбанк
Коллеги, а вы льготную платину под депо открываете в тарифе "депо карта" или "личная карта" ?
Додано: Пон 02 кві, 2018 21:46
Личную под депо не открывают.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 02 кві, 2018 21:56
Додано: Пон 02 кві, 2018 22:03
Что-то я функционала - удалить карту, в EximBonus не вижу. Подскажете как это сделать? Буду премного благодарен.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 02 кві, 2018 22:13
Фантом
Я сразу регистрировал карты в EximBonus на всех членов семьи в разных аккаунтах. Если у вас все карты на одном аккаунте - имеет смысл оставить одну, удалив остальные. Затем перерегистрировать удаленные карты, создав новые аккаунты в системе. Думаю, должно сработать. Хотя на данный момент бонусы начисляются по каждой карте, а не каждый аккаунт. Но никто не гарантирует, что так будет и в дальнейшем...
Додано: Пон 02 кві, 2018 22:14
Фантом
Если возможности удалить карту нет, то даже не знаю.
Разве что закрыть карту, чтобы потом открыть новую...
Додано: Пон 02 кві, 2018 22:20
У меня Платины тоже в разных аккаунтах. Есть одна бесплатная Голда подвязанная к основной Платине. И удалить её не получается. Можно наверное написать в поддержку и её удалят, но получится ли после этого на неё открыть новый аккаунт? Сомневаюсь.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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