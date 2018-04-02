Додано: Пон 02 кві, 2018 22:13

Фантом



Я сразу регистрировал карты в EximBonus на всех членов семьи в разных аккаунтах. Если у вас все карты на одном аккаунте - имеет смысл оставить одну, удалив остальные. Затем перерегистрировать удаленные карты, создав новые аккаунты в системе. Думаю, должно сработать. Хотя на данный момент бонусы начисляются по каждой карте, а не каждый аккаунт. Но никто не гарантирует, что так будет и в дальнейшем...