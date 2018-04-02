Звонком на горячку. Карту удаляют за пару дней (по словам горячки - до 72 часов).
Я чуток психанул неделю назад, разнес свои карты с одного на два акка.
Сейчас - вижу, что в этом нет никакого смысла.
Вертаю всё взад, в один акк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 кві, 2018 22:31
Звонком на горячку. Карту удаляют за пару дней (по словам горячки - до 72 часов).
Я чуток психанул неделю назад, разнес свои карты с одного на два акка.
Сейчас - вижу, что в этом нет никакого смысла.
Вертаю всё взад, в один акк
Додано: Пон 02 кві, 2018 22:35
Фантом
Думаю, ответ на этот вопрос можно получить только экспериментальным путем.
Но если карта бесплатная - имеет смысл закрыть ее, затем открыв новый Gold и под него новый аккаунт в системе. Так точно получится, правда времени займет больше...
Додано: Пон 02 кві, 2018 22:35
Спасибо. Попробую.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 02 кві, 2018 22:40
mustbe
На мой взгляд, смысл есть даже сейчас. Например, пополнения мобильного - с двух аккаунтов возможно пополнение на 2000 грн. в мес., а с одного - только 1000 грн. (п. 6.11. Встановлено максимальну суму обміну Бонусів на поповнення рахунку мобільного телефону, які здійснюються з одного Облікового запису протягом 30 днів - 1000 Бонусів).
Так что я бы не спешил с объединением...
Додано: Пон 02 кві, 2018 23:23
+ ограничения по большинству полусвинорыльных мсс - 100 грн. в мес. на АККАУНТ.
т.е. разнос карт на два акка дает возможность получать по этим кодам не по 100 грн. в мес., а по 200.
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