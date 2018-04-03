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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 432433434435

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 283
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 22:31

  Фантом написав:Что-то я функционала - удалить карту, в EximBonus не вижу. Подскажете как это сделать? Буду премного благодарен.

Звонком на горячку. Карту удаляют за пару дней (по словам горячки - до 72 часов).
Я чуток психанул неделю назад, разнес свои карты с одного на два акка.
Сейчас - вижу, что в этом нет никакого смысла.
Вертаю всё взад, в один акк
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 22:35

Фантом
Думаю, ответ на этот вопрос можно получить только экспериментальным путем.
Но если карта бесплатная - имеет смысл закрыть ее, затем открыв новый Gold и под него новый аккаунт в системе. Так точно получится, правда времени займет больше...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 22:35

  mustbe написав:
  Фантом написав:Что-то я функционала - удалить карту, в EximBonus не вижу. Подскажете как это сделать? Буду премного благодарен.

Звонком на горячку. Карту удаляют за пару дней (по словам горячки - до 72 часов).
Я чуток психанул неделю назад, разнес свои карты с одного на два акка.
Сейчас - вижу, что в этом нет никакого смысла.
Вертаю всё взад, в один акк

Спасибо. Попробую.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 22:40

mustbe
На мой взгляд, смысл есть даже сейчас. Например, пополнения мобильного - с двух аккаунтов возможно пополнение на 2000 грн. в мес., а с одного - только 1000 грн. (п. 6.11. Встановлено максимальну суму обміну Бонусів на поповнення рахунку мобільного телефону, які здійснюються з одного Облікового запису протягом 30 днів - 1000 Бонусів).
Так что я бы не спешил с объединением...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 23:23

  Anadonta написав:mustbe
На мой взгляд, смысл есть даже сейчас. Например, пополнения мобильного - с двух аккаунтов возможно пополнение на 2000 грн. в мес., а с одного - только 1000 грн. (п. 6.11. Встановлено максимальну суму обміну Бонусів на поповнення рахунку мобільного телефону, які здійснюються з одного Облікового запису протягом 30 днів - 1000 Бонусів).
Так что я бы не спешил с объединением...


+ ограничения по большинству полусвинорыльных мсс - 100 грн. в мес. на АККАУНТ.
т.е. разнос карт на два акка дает возможность получать по этим кодам не по 100 грн. в мес., а по 200.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 23:35

Не вижу смысла свинорылить с баксовой карточки.
Поэтому - не вижу смысла держать баксовую и гривневую карту на разных акках.
Гривневые - да, возможно и стоит разнести по-разным аккам
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 23:39

  Anadonta написав:пополнения мобильного - с двух аккаунтов возможно пополнение на 2000 грн. в мес., а с одного - только 1000 грн.

Пополнение мобилы с комисом - лично мне не интересно, так как есть куда потратить бонусы и без комиса
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:11

Скажите, через какой терминал на Новой почте платить кошерно? Или через приложуху только?
kreuz
 
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А де Ашановские сертифы? 4й день жду :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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