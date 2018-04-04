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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 433434435436

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 283
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:13

J

Зайти можно, но только на срок от 62 дней ("Классический").
При безналичном входе на самый короткий депозит ("Оптимальный", от 7 дней) деньги должны пролежать на счету не менее 210 дней, в противном случае - зачисление на карту или под 1.0, или 1.2% - снятие бесплатно. Отаке...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:20

Re: Укрексiмбанк

  Anadonta написав:При безналичном входе на самый короткий депозит ("Оптимальный", от 7 дней)

Ну там таки есть варианты с этим Оптимальным
В договоре есть дето пункт, шо гроши вносятся на 7дн наличными, однако там же есть пункт, шо даётся 5 дн на внесение вклада. Менагеры не смогли дать однозначный ответ на возможность внесения по б/н в течение этих 5 дн. Ну а у меня пропал антирес их добивать дальше т.к. у меня уже недели 2 как на карте лежало тело прошлого депо. вот я его и посчипал на Оптимальный, причем таки через две платёжки снятие-открытие через кассу :)
А безналом выводить мона через ИБ с карты, по 2грн за каждые 10К и по 50К/дн шоли :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:52

clientage

Открывал депозиты с зачислением по безналу. Дают 5 дней на зачисление и реквизиты счета (пополняется не через транзитник, как карта, а напрямую на 2630...). Оригинал Договора отдают только после отражения суммы депозита на счету.
Думал таким образом уйти от комиссии за безнальный вход на картсчет (открыл "Оптимальный" - через 7 дней тело с процентами на карте). Но менеджер предупредила, что банком будет начислена комиссия за вывод тела на карту, если средства зашли безналом и пролежали на депозите менее 210 дней. При таком раскладе операция лишена смысла, т. к. при сумме 25 тыс. грн. (на меньшую сумму "Оптимальный" совсем не интересен) комиссия за перевод на карту в 5 - 7 раз превысит размер начисленных процентов. На мой взгляд, начисление такой комиссии - полный бред (тем более, что об этом нигде не упоминается), но я не стал проверять экспериментально - это же Эксим...
В р-те открыл "Классический" - деньги болтаются значительно дольше, но падают на карту без каких-либо нелогичных комиссий.
Востаннє редагувалось Anadonta в Сер 04 кві, 2018 16:58, всього редагувалось 2 разів.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:55

  clientage написав:А безналом выводить мона через ИБ с карты, по 2грн за каждые 10К и по 50К/дн шоли :P :P


С выводом так и есть, но при таком раскладе проще забрать наличными, а потом внести на необходимый счет...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 17:29

  clientage написав:А де Ашановские сертифы? 4й день жду :evil:


У меня есть, но сейчас только на 500...
Anadonta
 
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