Додано: Сер 04 кві, 2018 16:52

clientage



Открывал депозиты с зачислением по безналу. Дают 5 дней на зачисление и реквизиты счета (пополняется не через транзитник, как карта, а напрямую на 2630...). Оригинал Договора отдают только после отражения суммы депозита на счету.

Думал таким образом уйти от комиссии за безнальный вход на картсчет (открыл "Оптимальный" - через 7 дней тело с процентами на карте). Но менеджер предупредила, что банком будет начислена комиссия за вывод тела на карту, если средства зашли безналом и пролежали на депозите менее 210 дней. При таком раскладе операция лишена смысла, т. к. при сумме 25 тыс. грн. (на меньшую сумму "Оптимальный" совсем не интересен) комиссия за перевод на карту в 5 - 7 раз превысит размер начисленных процентов. На мой взгляд, начисление такой комиссии - полный бред (тем более, что об этом нигде не упоминается), но я не стал проверять экспериментально - это же Эксим...

В р-те открыл "Классический" - деньги болтаются значительно дольше, но падают на карту без каких-либо нелогичных комиссий.