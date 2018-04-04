uaprofi
Когда дают, когда нет - зависит от забывчивости менеджера. Ни на что эта книжка не влияет.
По Р2Р пока не пробовал (пополняю по реквизитам счета), но, думаю, что по-любому свой 1% банк за зачисление снимает.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 кві, 2018 20:56
uaprofi
Когда дают, когда нет - зависит от забывчивости менеджера. Ни на что эта книжка не влияет.
По Р2Р пока не пробовал (пополняю по реквизитам счета), но, думаю, что по-любому свой 1% банк за зачисление снимает.
Додано: Сер 04 кві, 2018 20:59
Re: Укрексiмбанк
одно время в тарифах например укрсоца стояло пополнение карточного 1%, но p2p заходили без потерь
З.Ы.
у меня ещё нет карты не могу испытать
...
Додано: Сер 04 кві, 2018 21:03
Re: Укрексiмбанк
Пробовал. Сдирают. Это т.н. комис. карты, как и у КдВ у бегемота.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 04 кві, 2018 21:52
при досрочном расторжении валютного "Класичний" выдадут как нужно или бумагой?
...
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