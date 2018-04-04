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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 434435436437

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 283
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 20:56

uaprofi

Когда дают, когда нет - зависит от забывчивости менеджера. Ни на что эта книжка не влияет.
По Р2Р пока не пробовал (пополняю по реквизитам счета), но, думаю, что по-любому свой 1% банк за зачисление снимает.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 20:59

Re: Укрексiмбанк

  Anadonta написав:По Р2Р не пробовал (пополняю по реквизитам счета), думаю, что по-любому свой 1% банк за зачисление снимает.


одно время в тарифах например укрсоца стояло пополнение карточного 1%, но p2p заходили без потерь

З.Ы.
у меня ещё нет карты не могу испытать
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 21:03

Re: Укрексiмбанк

  uaprofi написав:кто-то пробовал пополнить карту под депозиты p2p переводом, тоже 1% сдирают?

Пробовал. Сдирают. Это т.н. комис. карты, как и у КдВ у бегемота.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 21:52

при досрочном расторжении валютного "Класичний" выдадут как нужно или бумагой?
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uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 23:31

  uaprofi написав:при досрочном расторжении валютного "Класичний" выдадут как нужно или бумагой?


сейчас у банка нет права огтдать вам депо бумагой ... у него и раньше такого права не было - но была формальная незаконная постанова нБУ, на которую ссылались говнобанки - но щас этой постановы уже нет.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:45

Re: Укрексiмбанк

Коллеги, а шо то за згода в бонусной кабине? Без неё шо, бонусы на серты не меняют? Вроде ж в налоговую не стучали...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 09:37

  kreuz написав:Коллеги, а шо то за згода в бонусной кабине? Без неё шо, бонусы на серты не меняют? Вроде ж в налоговую не стучали...


эксим в налоговую стучит, поэтому нужна згода и ваш инн
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:04

А о чем стучит-то ?
О том, что он мне выдал 1000 фантиков ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:51

  mustbe написав:А о чем стучит-то ?
О том, что он мне выдал 1000 фантиков ?

Увидите полученные фантики в налоговой как ваш доход с признаком "дополнительное благо".
Sanio
 
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