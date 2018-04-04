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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 кві, 2018 15:15
Яша написав:
Подскажите, - вторую платину (в долларе) можно в одну кабину с гривневой или лучше в отдельную? Бонусы начисляются на каждую отдельно или на аккаунт?
Я в одну подвязал, а как начисляются вроде завтра станет понятно...
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