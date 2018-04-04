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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 435436437438

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 283
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:15

  Яша написав:Подскажите, - вторую платину (в долларе) можно в одну кабину с гривневой или лучше в отдельную? Бонусы начисляются на каждую отдельно или на аккаунт?

Я в одну подвязал, а как начисляются вроде завтра станет понятно...
kreuz
 
Повідомлень: 918
З нами з: 10.12.07
Подякував: 106 раз.
Подякували: 63 раз.
 
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  #<1 ... 435436437438
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