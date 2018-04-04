Я в одну подвязал, а как начисляются вроде завтра станет понятно...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 кві, 2018 15:15
Додано: Чет 05 кві, 2018 15:34
Бонусы суммируются вместе по всем картам независимо от валюты , при расчете суммы бонуса по валютной операции похоже используют курс платежной системы, а не курс банка.
Додано: Чет 05 кві, 2018 15:34
А что произойдет завтра ?
Люди внезапно научатся читать ДКБО ?
По сути: несколько аккаунтов дают чуть больше свободы и чуть больше гемора.
Нужна ли эта свобода за этот гемор - каждый решает для себя сам.
Додано: Чет 05 кві, 2018 15:37
Re: Укрексiмбанк
достаточно п.5 тока таки прочитать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 05 кві, 2018 18:45
Re: Укрексiмбанк
Меня интересует лимит 20000 на каждую карту или на учетную запись в целом?
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