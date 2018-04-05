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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 435436437438

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 283
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:15

  Яша написав:Подскажите, - вторую платину (в долларе) можно в одну кабину с гривневой или лучше в отдельную? Бонусы начисляются на каждую отдельно или на аккаунт?

Я в одну подвязал, а как начисляются вроде завтра станет понятно...
kreuz
 
Повідомлень: 918
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Подякував: 106 раз.
Подякували: 63 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:34

  kreuz написав:
  Яша написав:Подскажите, - вторую платину (в долларе) можно в одну кабину с гривневой или лучше в отдельную? Бонусы начисляются на каждую отдельно или на аккаунт?

Я в одну подвязал, а как начисляются вроде завтра станет понятно...


Бонусы суммируются вместе по всем картам независимо от валюты , при расчете суммы бонуса по валютной операции похоже используют курс платежной системы, а не курс банка.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:34

А что произойдет завтра ?
Люди внезапно научатся читать ДКБО ?

По сути: несколько аккаунтов дают чуть больше свободы и чуть больше гемора.
Нужна ли эта свобода за этот гемор - каждый решает для себя сам.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:37

Re: Укрексiмбанк

  mustbe написав:Люди внезапно научатся читать ДКБО ?

достаточно п.5 тока таки прочитать :)
https://bonus.eximb.com/ru/terms_and_conditions.html
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 18:45

Re: Укрексiмбанк

Меня интересует лимит 20000 на каждую карту или на учетную запись в целом?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:29

На каждую карту
mustbe
 
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Подякували: 46 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:32

  Яша написав:Меня интересует лимит 20000 на каждую карту или на учетную запись в целом?


20 000 на каждый пластик

лимит по вывод пополнях (1000 грн.) и лимиты по полусвинарыльным мсс (100 грн.) - на учетную запись.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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  #<1 ... 435436437438
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