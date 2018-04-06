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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 кві, 2018 15:15
Яша написав:
Подскажите, - вторую платину (в долларе) можно в одну кабину с гривневой или лучше в отдельную? Бонусы начисляются на каждую отдельно или на аккаунт?
Я в одну подвязал, а как начисляются вроде завтра станет понятно...
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kreuz
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Додано: Чет 05 кві, 2018 15:34
kreuz написав: Яша написав:
Подскажите, - вторую платину (в долларе) можно в одну кабину с гривневой или лучше в отдельную? Бонусы начисляются на каждую отдельно или на аккаунт?
Я в одну подвязал, а как начисляются вроде завтра станет понятно...
Бонусы суммируются вместе по всем картам независимо от валюты , при расчете суммы бонуса по валютной операции похоже используют курс платежной системы, а не курс банка.
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antey718
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Додано: Чет 05 кві, 2018 15:34
А что произойдет завтра ?
Люди внезапно научатся читать ДКБО ?
По сути: несколько аккаунтов дают чуть больше свободы и чуть больше гемора.
Нужна ли эта свобода за этот гемор - каждый решает для себя сам.
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mustbe
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Додано: Чет 05 кві, 2018 15:37
mustbe написав:
Люди внезапно научатся читать ДКБО ?
достаточно п.5 тока таки прочитать https://bonus.eximb.com/ru/terms_and_conditions.html
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 05 кві, 2018 18:45
Меня интересует лимит 20000 на каждую карту или на учетную запись в целом?
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Яша
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Додано: Чет 05 кві, 2018 20:29
На каждую карту
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mustbe
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Додано: Чет 05 кві, 2018 20:32
Яша написав:
Меня интересует лимит 20000 на каждую карту или на учетную запись в целом?
20 000 на каждый пластик
лимит по вывод пополнях (1000 грн.) и лимиты по полусвинарыльным мсс (100 грн.) - на учетную запись.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Додано: Суб 07 кві, 2018 09:55
antey718 написав: kreuz написав: Яша написав:
Подскажите, - вторую платину (в долларе) можно в одну кабину с гривневой или лучше в отдельную? Бонусы начисляются на каждую отдельно или на аккаунт?
Я в одну подвязал, а как начисляются вроде завтра станет понятно...
Бонусы суммируются вместе по всем картам независимо от валюты , при расчете суммы бонуса по валютной операции похоже используют курс платежной системы, а не курс банка.
Вчера посчитали по 26.2727...
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kreuz
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