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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 кві, 2018 16:16
antey718 написав: M-Audio написав:
А что будет после проводки?
Блокируют тут сумму с запасом, я проверял. Но не знаю, меняется ли сумма фантиков после проводки и перерасчета по реальному курсу.
Не меняется
Фантики сразу по средне реальному считают.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 16:50
реквизиты для пополнения депо карт берутся от сюда http://www.eximb.com/ukr/personal/cards/f-a-q/payment_details/
как для приватных
?
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