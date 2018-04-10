Фантики сразу по средне реальному считают.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 кві, 2018 16:16
Додано: Вів 10 кві, 2018 16:50
реквизиты для пополнения депо карт берутся от сюда
...
Додано: Вів 10 кві, 2018 20:10
uaprofi
Похоже на то. По крайней мере, у меня совпадает - 2924902234 (депозитная карта).
Додано: Вів 10 кві, 2018 20:40
да - депозитначя карта - это разновидность частной - тут важно зарплатная она или незарплатная )
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