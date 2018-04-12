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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 436437438439

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 283
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:16

  antey718 написав:
  M-Audio написав:А что будет после проводки?
Блокируют тут сумму с запасом, я проверял. Но не знаю, меняется ли сумма фантиков после проводки и перерасчета по реальному курсу.


Не меняется

Фантики сразу по средне реальному считают.
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:50

реквизиты для пополнения депо карт берутся от сюда http://www.eximb.com/ukr/personal/cards/f-a-q/payment_details/ как для приватных?
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:10

uaprofi

Похоже на то. По крайней мере, у меня совпадает - 2924902234 (депозитная карта).
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:40

  uaprofi написав:реквизиты для пополнения депо карт берутся от сюда http://www.eximb.com/ukr/personal/cards/f-a-q/payment_details/ как для приватных?


да - депозитначя карта - это разновидность частной - тут важно зарплатная она или незарплатная )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 22:11

  IMPRINTER написав:
  uaprofi написав:реквизиты для пополнения депо карт берутся от сюда http://www.eximb.com/ukr/personal/cards/f-a-q/payment_details/ как для приватных?


да - депозитначя карта - это разновидность частной - тут важно зарплатная она или незарплатная )

А кредитка до зарплатної? :shock:
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:59

Сиима-гадёныш, де сертиф на 500 в Ашан? Неделю жду :evil:
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clientage
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 20:09

clientage

Уже есть все виды Сильпо и Ашана...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:59

на бонусах "згоду" заполнять обязательно или бонусы и так будут начислять?
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uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:07

Шановне товариство!
Щоб отримати диво-карту для кеш-беку сума 100 тис. грн. на депо має бути суто в гривнях чи враховують і валютні депо?
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:08

V2

Враховують депозити у всіх валютах...
Anadonta
 
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