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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 кві, 2018 16:16
antey718 написав: M-Audio написав:
А что будет после проводки?
Блокируют тут сумму с запасом, я проверял. Но не знаю, меняется ли сумма фантиков после проводки и перерасчета по реальному курсу.
Не меняется
Фантики сразу по средне реальному считают.
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pavyak
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Додано: Вів 10 кві, 2018 16:50
реквизиты для пополнения депо карт берутся от сюда http://www.eximb.com/ukr/personal/cards/f-a-q/payment_details/
как для приватных
?
...
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uaprofi
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Додано: Вів 10 кві, 2018 20:10
uaprofi
Похоже на то. По крайней мере, у меня совпадает - 2924902234 (депозитная карта).
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Anadonta
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Додано: Вів 10 кві, 2018 20:40
да - депозитначя карта - это разновидность частной - тут важно зарплатная она или незарплатная )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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IMPRINTER
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Додано: Вів 10 кві, 2018 22:11
IMPRINTER написав:
да - депозитначя карта - это разновидность частной - тут важно зарплатная она или незарплатная )
А кредитка до зарплатної?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 11:59
Сиима-гадёныш, де сертиф на 500 в Ашан? Неделю жду
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 12 кві, 2018 20:09
clientage
Уже есть все виды Сильпо и Ашана...
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Anadonta
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:59
на бонусах "згоду" заполнять обязательно или бонусы и так будут начислять?
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uaprofi
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:07
Шановне товариство!
Щоб отримати диво-карту для кеш-беку сума 100 тис. грн. на депо має бути суто в гривнях чи враховують і валютні депо?
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V2
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:08
V2
Враховують депозити у всіх валютах...
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Anadonta
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