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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:25
Человек писал недавно что занёс зелень, и хотел получить карту в гривне (ради кешбека), но ему чётко сказали что раз депо в баксе - то и карта будет в баксе. Накивали его?
Всё просто.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:34
Нужно было открыть с депозитом в зелени, небольшой депозит в гривне.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:39
где об этом уведомляют клиента
никому не верю
Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:54
я открывал депо на 3 500 долл. + 10 000 грн. (т.е. суммарно на экв. 100 к) - получил голд валютную бесплатную + платину гривневую за 1 к
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