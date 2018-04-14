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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 437438439440

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 283
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:25

Человек писал недавно что занёс зелень, и хотел получить карту в гривне (ради кешбека), но ему чётко сказали что раз депо в баксе - то и карта будет в баксе. Накивали его? :roll:
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:34

  big539 написав:Человек писал недавно что занёс зелень, и хотел получить карту в гривне (ради кешбека), но ему чётко сказали что раз депо в баксе - то и карта будет в баксе. Накивали его? :roll:

Нужно было открыть с депозитом в зелени, небольшой депозит в гривне.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:39

  Фантом написав:
  big539 написав:Человек писал недавно что занёс зелень, и хотел получить карту в гривне (ради кешбека), но ему чётко сказали что раз депо в баксе - то и карта будет в баксе. Накивали его? :roll:

Нужно было открыть с депозитом в зелени, небольшой депозит в гривне.

где об этом уведомляют клиента :?:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:54

  big539 написав:Человек писал недавно что занёс зелень, и хотел получить карту в гривне (ради кешбека), но ему чётко сказали что раз депо в баксе - то и карта будет в баксе. Накивали его? :roll:


я открывал депо на 3 500 долл. + 10 000 грн. (т.е. суммарно на экв. 100 к) - получил голд валютную бесплатную + платину гривневую за 1 к
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:20

  big539 написав:Человек писал недавно что занёс зелень, и хотел получить карту в гривне (ради кешбека), но ему чётко сказали что раз депо в баксе - то и карта будет в баксе. Накивали его? :roll:

ну действительно эти карты в пакете Депозитный типа выпускаются для обслуживания действующего депо. Я открыл депо во всех 3х валютах на общ. сумму 100К+, получил нашару три Голды и заплатил 1050грн за Платину с выбором валюты - у грн :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 00:14

  big539 написав:Человек писал недавно что занёс зелень, и хотел получить карту в гривне (ради кешбека), но ему чётко сказали что раз депо в баксе - то и карта будет в баксе. Накивали его? :roll:

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mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 10:07

Поменяли условия что ли?
При розміщенні в Банку депозиту, оформлення картки для обслуговування депозиту здійснюється за пільговим тарифом
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 23:24

  big539 написав:Поменяли условия что ли?
При розміщенні в Банку депозиту, оформлення картки для обслуговування депозиту здійснюється за пільговим тарифом


ничего не менялось.
учитываются депо во всех валютах.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 23:50

Re: Укрексiмбанк

В чем прикол Платины в этом банке? Mastercard?
Даже один в поле воин если он по русски скроен
badboy_russian
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