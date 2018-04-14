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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:25
Человек писал недавно что занёс зелень, и хотел получить карту в гривне (ради кешбека), но ему чётко сказали что раз депо в баксе - то и карта будет в баксе. Накивали его?
Всё просто.
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big539
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:34
big539 написав:
Человек писал недавно что занёс зелень, и хотел получить карту в гривне (ради кешбека), но ему чётко сказали что раз депо в баксе - то и карта будет в баксе. Накивали его?
Нужно было открыть с депозитом в зелени, небольшой депозит в гривне.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:39
Фантом написав: big539 написав:
Человек писал недавно что занёс зелень, и хотел получить карту в гривне (ради кешбека), но ему чётко сказали что раз депо в баксе - то и карта будет в баксе. Накивали его?
Нужно было открыть с депозитом в зелени, небольшой депозит в гривне.
где об этом уведомляют клиента
никому не верю
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:54
big539 написав:
Человек писал недавно что занёс зелень, и хотел получить карту в гривне (ради кешбека), но ему чётко сказали что раз депо в баксе - то и карта будет в баксе. Накивали его?
я открывал депо на 3 500 долл. + 10 000 грн. (т.е. суммарно на экв. 100 к) - получил голд валютную бесплатную + платину гривневую за 1 к
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:20
big539 написав:
Человек писал недавно что занёс зелень, и хотел получить карту в гривне (ради кешбека), но ему чётко сказали что раз депо в баксе - то и карта будет в баксе. Накивали его?
ну действительно эти карты в пакете Депозитный типа выпускаются для обслуживания действующего депо. Я открыл депо во всех 3х валютах на общ. сумму 100К+, получил нашару три Голды и заплатил 1050грн за Платину с выбором валюты - у грн
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 14 кві, 2018 10:07
Поменяли условия что ли?
При розміщенні в Банку депозиту, оформлення картки для обслуговування депозиту здійснюється за пільговим тарифом
Всё просто.
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big539
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Додано: Суб 14 кві, 2018 23:24
big539 написав:
Поменяли условия что ли?
При розміщенні в Банку депозиту, оформлення картки для обслуговування депозиту здійснюється за пільговим тарифом
ничего не менялось.
учитываются депо во всех валютах.
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Додано: Суб 14 кві, 2018 23:50
В чем прикол Платины в этом банке? Mastercard?
Даже один в поле воин если он по русски скроен
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badboy_russian
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