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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 кві, 2018 11:46
Re: Укрексiмбанк
Приєднююсь до запитання
які плюшки дає ця карта
+50грн !
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Додано: Нед 15 кві, 2018 12:17
А начните отсюда viewtopic.php?p=4258418#p4258418
... делайте хоть что-нибудь!
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