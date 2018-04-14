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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 438439440441

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 284
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 11:40

Можно и Мастер взять, было бы желание ;)
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 11:46

Re: Укрексiмбанк

  badboy_russian написав:В чем прикол Платины в этом банке?


Приєднююсь до запитання

які плюшки дає ця карта
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 12:17

  greenozon написав:
  badboy_russian написав:В чем прикол Платины в этом банке?


Приєднююсь до запитання

які плюшки дає ця карта

А начните отсюда viewtopic.php?p=4258418#p4258418 :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 438439440441
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