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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 кві, 2018 11:46
Re: Укрексiмбанк
Приєднююсь до запитання
які плюшки дає ця карта
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Нед 15 кві, 2018 12:17
А начните отсюда viewtopic.php?p=4258418#p4258418
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 15 кві, 2018 18:37
Дякую
фішка платини зрозуміла-
КБ "5% по платине за все и без ограничений"
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Нед 15 кві, 2018 18:53
ну не совсем без ограничений
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Додано: Нед 15 кві, 2018 19:06
Re: Укрексiмбанк
В Укрэксимбанке (на Горького- Антоновича) есть старший кассир- Татьяна, фамилию не подскажу. Около 40 лет, плотного телосложения, шатенка.
При выдаче депозита в гривне пачку хотела недодать. На мою просьбу пересчитать- даже не взглянув, через 1 секунду положила эту пачку, мол, ой да, машинально забыла.
Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, только осторожно!)
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