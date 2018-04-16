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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 кві, 2018 11:46
Re: Укрексiмбанк
Приєднююсь до запитання
які плюшки дає ця карта
+50грн !
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Додано: Нед 15 кві, 2018 12:17
А начните отсюда viewtopic.php?p=4258418#p4258418
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 15 кві, 2018 18:37
Дякую
фішка платини зрозуміла-
КБ "5% по платине за все и без ограничений"
+50грн !
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Додано: Нед 15 кві, 2018 18:53
ну не совсем без ограничений
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Додано: Нед 15 кві, 2018 19:06
Re: Укрексiмбанк
В Укрэксимбанке (на Горького- Антоновича) есть старший кассир- Татьяна, фамилию не подскажу. Около 40 лет, плотного телосложения, шатенка.
При выдаче депозита в гривне пачку хотела недодать. На мою просьбу пересчитать- даже не взглянув, через 1 секунду положила эту пачку, мол, ой да, машинально забыла.
Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, только осторожно!)
Додано: Вів 17 кві, 2018 11:11
а подскажите, если знаете, по тем мсс где ограничение 100 гривен бонуса, это ограничение в отдельности на каждый конкретный код?
и дальше есть 1.2% или совсем нечего?
если платёж допустим по такому коду 3000, начислят 100 или совсем нечего?
...
Додано: Вів 17 кві, 2018 11:14
за каждый полусвинорыльский код код - отдельно 100 грн. ограничение ... если сумма одной операции будет 3000 грн. или нескольких по совокупности на 3000 грн. по Платине - то получите 100 грн.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Вів 17 кві, 2018 12:05
Чи можна мати дві депозитні картки (безкоштовні) в одній валюті (різні карт-рахунки) до різних депозитів? Чи незалежно від кількості депозитів в одній валюті всі відсотки падають на одну депозитну картку за замовчуванням? Якщо потрібна друга картка з окремим рахунком, то тільки приватна платна?
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