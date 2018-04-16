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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 439440441442

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 284
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:34

  Sanio написав:Чи можна мати дві депозитні картки (безкоштовні)

Даже одна депозитная карта - совсем не бесплатная
mustbe
 
Повідомлень: 386
З нами з: 27.12.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 47 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:57

  mustbe написав:
  Sanio написав:Чи можна мати дві депозитні картки (безкоштовні)

Даже одна депозитная карта - совсем не бесплатная

За що по карті під депо слід платити?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24416
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1248 раз.
 
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  #<1 ... 439440441442
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