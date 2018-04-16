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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 кві, 2018 13:34
Sanio написав:
Чи можна мати дві депозитні картки (безкоштовні)
Даже одна депозитная карта - совсем не бесплатная
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Додано: Вів 17 кві, 2018 13:57
mustbe написав: Sanio написав:
Чи можна мати дві депозитні картки (безкоштовні)
Даже одна депозитная карта - совсем не бесплатная
За що по карті під депо слід платити?
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