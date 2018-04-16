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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 кві, 2018 13:34
Sanio написав:
Чи можна мати дві депозитні картки (безкоштовні)
Даже одна депозитная карта - совсем не бесплатная
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mustbe
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Додано: Вів 17 кві, 2018 13:57
mustbe написав: Sanio написав:
Чи можна мати дві депозитні картки (безкоштовні)
Даже одна депозитная карта - совсем не бесплатная
За що по карті під депо слід платити?
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Додано: Вів 17 кві, 2018 14:07
За её выпуск и обслуживание
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Додано: Вів 17 кві, 2018 14:14
mustbe написав:
За её выпуск и обслуживание
Киньте посилання на тарифи, якщо можна.
А то перевипустив недавно карту під депо і думав що вона безплатна.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 14:48
mustbe написав:
За её выпуск и обслуживание
Отримував депозитну картку без жодної оплати за випуск і обслуговування. В залежності від суми депозиту можна отримати безкоштовну картки будь-якого класу. Питання було у тому чи можна отримати не допку до існуючої картки, а картку з окремим рахунком відкривши ще один депозит? Чи правило таке - що одна депозитна картка (не враховуючи допки) на один ІПН? Всі інші - приватні?
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Sanio
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Додано: Вів 17 кві, 2018 14:51
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Додано: Вів 17 кві, 2018 14:55
Sanio написав:
Чи правило таке - що одна депозитна картка (не враховуючи допки) на один ІПН? Всі інші - приватні?
Нет, конечно.
Можно иметь две разные депо-карты на один ИНН (на разные валюты).
Можно ли иметь две разные депо-карты в одной валюте - не знаю
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Додано: Вів 17 кві, 2018 15:13
Sanio написав:
Чи можна мати дві депозитні картки (безкоштовні) в одній валюті (різні карт-рахунки) до різних депозитів? Чи незалежно від кількості депозитів в одній валюті всі відсотки падають на одну депозитну картку за замовчуванням? Якщо потрібна друга картка з окремим рахунком, то тільки приватна платна?
у меня есть старый счет с МастерКард и к новому депозиту Оптимальный открыла новый картсчет с Визой Голд
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Додано: Вів 17 кві, 2018 15:15
Sanio написав:
В залежності від суми депозиту можна отримати безкоштовну картки будь-якого класу
Да, это правда.
Любая карта будет бесплатной под депо от 5 лямов.
Но чота я очкую им 5 лямов заносить...
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mustbe
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