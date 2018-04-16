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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 439440441442

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 284
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:34

  Sanio написав:Чи можна мати дві депозитні картки (безкоштовні)

Даже одна депозитная карта - совсем не бесплатная
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:57

  mustbe написав:
  Sanio написав:Чи можна мати дві депозитні картки (безкоштовні)

Даже одна депозитная карта - совсем не бесплатная

За що по карті під депо слід платити?
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:07

За её выпуск и обслуживание
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:14

  mustbe написав:За её выпуск и обслуживание

Киньте посилання на тарифи, якщо можна.
А то перевипустив недавно карту під депо і думав що вона безплатна.
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:48

  mustbe написав:За её выпуск и обслуживание

Отримував депозитну картку без жодної оплати за випуск і обслуговування. В залежності від суми депозиту можна отримати безкоштовну картки будь-якого класу. Питання було у тому чи можна отримати не допку до існуючої картки, а картку з окремим рахунком відкривши ще один депозит? Чи правило таке - що одна депозитна картка (не враховуючи допки) на один ІПН? Всі інші - приватні?
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:51

Тарифы за выпуск и обслуживание карт для зачисления процентов по депозиту
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:55

  Sanio написав:Чи правило таке - що одна депозитна картка (не враховуючи допки) на один ІПН? Всі інші - приватні?

Нет, конечно.
Можно иметь две разные депо-карты на один ИНН (на разные валюты).
Можно ли иметь две разные депо-карты в одной валюте - не знаю
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:13

  Sanio написав:Чи можна мати дві депозитні картки (безкоштовні) в одній валюті (різні карт-рахунки) до різних депозитів? Чи незалежно від кількості депозитів в одній валюті всі відсотки падають на одну депозитну картку за замовчуванням? Якщо потрібна друга картка з окремим рахунком, то тільки приватна платна?

у меня есть старый счет с МастерКард и к новому депозиту Оптимальный открыла новый картсчет с Визой Голд
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:15

  Sanio написав:В залежності від суми депозиту можна отримати безкоштовну картки будь-якого класу

Да, это правда.
Любая карта будет бесплатной под депо от 5 лямов.
Но чота я очкую им 5 лямов заносить... :)
mustbe
 
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  #<1 ... 439440441442
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