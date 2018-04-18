Виза Классик - да. Но кому она нужна ?
Речь шла про "безкоштовну картку будь-якого класу"
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 кві, 2018 16:43
Виза Классик - да. Но кому она нужна ?
Речь шла про "безкоштовну картку будь-якого класу"
Додано: Вів 17 кві, 2018 16:46
Додано: Чет 19 кві, 2018 08:13
Re: Укрексiмбанк
А лимит 1к от 20к по календарному месяцу считают, по датам авторизаций? И напомните, это на как или на карту всё же?
Додано: Чет 19 кві, 2018 08:15
1) по датам авторизаций
2) на карту
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
реклама
|