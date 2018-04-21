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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 440441442443

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 284
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:43

Виза Классик - да. Но кому она нужна ?
Речь шла про "безкоштовну картку будь-якого класу"
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:46

  mustbe написав:Виза Классик - да. Но кому она нужна ?
Речь шла про "безкоштовну картку будь-якого класу"

Не зрозумів хід думки... :oops:
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 08:13

Re: Укрексiмбанк

А лимит 1к от 20к по календарному месяцу считают, по датам авторизаций? И напомните, это на как или на карту всё же?
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 08:15

  kreuz написав:А лимит 1к от 20к по календарному месяцу считают, по датам авторизаций? И напомните, это на как или на карту всё же?


1) по датам авторизаций
2) на карту
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 08:20

  IMPRINTER написав:
  kreuz написав:А лимит 1к от 20к по календарному месяцу считают, по датам авторизаций? И напомните, это на как или на карту всё же?


1) по датам авторизаций
2) на карту

СПС. Месяц календарный?
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 08:37

kreuz

да
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 11:47

Хм, неужели только мне вчера повезло с отсутствием связи с банком при оплате его картой на терминалах? КЦ утверждает о внеплановых технических неполадках или работах с 18-ти до 20-ти. Так ли это на самом деле и часто ли тут такое? А то меня прям врасплох застали...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 19:02

kreuz
Колеги по работе рассказывали что вчера после работы в одном из ТЦ не брало зарплатку
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valya
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