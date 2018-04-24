Виза Классик - да. Но кому она нужна ?
Речь шла про "безкоштовну картку будь-якого класу"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 кві, 2018 16:43
Виза Классик - да. Но кому она нужна ?
Речь шла про "безкоштовну картку будь-якого класу"
Додано: Вів 17 кві, 2018 16:46
Додано: Чет 19 кві, 2018 08:13
Re: Укрексiмбанк
А лимит 1к от 20к по календарному месяцу считают, по датам авторизаций? И напомните, это на как или на карту всё же?
Додано: Чет 19 кві, 2018 08:15
1) по датам авторизаций
2) на карту
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Додано: Чет 19 кві, 2018 08:20
Додано: Чет 19 кві, 2018 08:37
kreuz
да
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Додано: Суб 21 кві, 2018 11:47
Хм, неужели только мне вчера повезло с отсутствием связи с банком при оплате его картой на терминалах? КЦ утверждает о внеплановых технических неполадках или работах с 18-ти до 20-ти. Так ли это на самом деле и часто ли тут такое? А то меня прям врасплох застали...
Додано: Суб 21 кві, 2018 19:02
kreuz
Колеги по работе рассказывали что вчера после работы в одном из ТЦ не брало зарплатку
*******
Додано: Сер 25 кві, 2018 06:09
Втарой день апять нима сертифов Ашан-500
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 25 кві, 2018 07:00
Re: Укрексiмбанк
Они там как ирэн из "глобус бонус" покупают по 10 штук на всех
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