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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 441442443444

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 284
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:32

  clientage написав:Втарой день апять нима сертифов Ашан-500 :evil:

Было бы круто организовать что-то типа обменного фонда.
Например: Андрей юзает Ашан, а Сергей - Сельпо.
Сейчас есть Ашан, но у Андрея на него нет бонусов.
Этот Ашан покупает Сергей.
А когда через пару дней появится Сельпо, но пропадет Ашан - это Сельпо купит Андрей.
После чего они просто махнутся.
Или слишком сложно ?

Иными словами - каждый участник обмена покупает сразу тот, серт, который может.
После чего - ждет, с кем бы махнуться.
При достаточно большом количестве участников - задержки на ожидание сводятся к нулю.
mustbe
 
Повідомлень: 414
З нами з: 27.12.17
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  #<1 ... 441442443444
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