Было бы круто организовать что-то типа обменного фонда.
Например: Андрей юзает Ашан, а Сергей - Сельпо.
Сейчас есть Ашан, но у Андрея на него нет бонусов.
Этот Ашан покупает Сергей.
А когда через пару дней появится Сельпо, но пропадет Ашан - это Сельпо купит Андрей.
После чего они просто махнутся.
Или слишком сложно ?
Иными словами - каждый участник обмена покупает сразу тот, серт, который может.
После чего - ждет, с кем бы махнуться.
При достаточно большом количестве участников - задержки на ожидание сводятся к нулю.