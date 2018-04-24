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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 09:32
clientage написав:
Втарой день апять нима сертифов Ашан-500
Было бы круто организовать что-то типа обменного фонда.
Например: Андрей юзает Ашан, а Сергей - Сельпо.
Сейчас есть Ашан, но у Андрея на него нет бонусов.
Этот Ашан покупает Сергей.
А когда через пару дней появится Сельпо, но пропадет Ашан - это Сельпо купит Андрей.
После чего они просто махнутся.
Или слишком сложно ?
Иными словами - каждый участник обмена покупает сразу тот, серт, который может.
После чего - ждет, с кем бы махнуться.
При достаточно большом количестве участников - задержки на ожидание сводятся к нулю.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 11:28
clientage написав:
Втарой день апять нима сертифов Ашан-500
Кстати, это не совсем сертификаты, как у других магазинов. Это QR коды, которые можно поменять на подарочные карты.
Ехал в Киев. Сдуру набрал сертификатов Ашана по 500 грн. Заехал в магазин и охренел. У этих г***, не было в наличиии карт по 500 грн. Предложили ехать на другой конец города.
Написал жалобу, при чём судя по жалобной книге, не первый. Прошла неделя и никто не перезвонил.
Сижу вот дома, любуюсь на три кода по 500 грн.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 11:36
mustbe написав:
Иными словами - каждый участник обмена покупает сразу тот, серт, который может.
После чего - ждет, с кем бы махнуться.
При достаточно большом количестве участников - задержки на ожидание сводятся к нулю.
це змахує на високорівневий план для стартапчика типу фін-тех
+50грн !
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Додано: Сер 25 кві, 2018 14:14
Завезли А500
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mustbe
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Додано: Сер 25 кві, 2018 14:51
А кто подскажет, в сильпо могут отсканировать сертификат прямо с телефона, или только печатать?
Я всегда печатал, это не проблема, но просто не удобно с этими бумажками ходить. Я из-за этого несколько раз платил деньгами, имея дома сертификаты.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 14:57
M-Audio написав:
А кто подскажет, в сильпо могут отсканировать сертификат прямо с телефона, или только печатать?
Я всегда печатал, это не проблема, но просто не удобно с этими бумажками ходить. Я из-за этого несколько раз платил деньгами, имея дома сертификаты.
Кассир отчитывается по вашим бумажкам, несите
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 25 кві, 2018 14:58
Зглючило в них з тіліпона, прийшлось друкувати
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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