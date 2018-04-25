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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 442443444445>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 284
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:32

  clientage написав:Втарой день апять нима сертифов Ашан-500 :evil:

Было бы круто организовать что-то типа обменного фонда.
Например: Андрей юзает Ашан, а Сергей - Сельпо.
Сейчас есть Ашан, но у Андрея на него нет бонусов.
Этот Ашан покупает Сергей.
А когда через пару дней появится Сельпо, но пропадет Ашан - это Сельпо купит Андрей.
После чего они просто махнутся.
Или слишком сложно ?

Иными словами - каждый участник обмена покупает сразу тот, серт, который может.
После чего - ждет, с кем бы махнуться.
При достаточно большом количестве участников - задержки на ожидание сводятся к нулю.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:28

  clientage написав:Втарой день апять нима сертифов Ашан-500 :evil:

Кстати, это не совсем сертификаты, как у других магазинов. Это QR коды, которые можно поменять на подарочные карты.
Ехал в Киев. Сдуру набрал сертификатов Ашана по 500 грн. Заехал в магазин и охренел. У этих г***, не было в наличиии карт по 500 грн. Предложили ехать на другой конец города. :shock:
Написал жалобу, при чём судя по жалобной книге, не первый. Прошла неделя и никто не перезвонил.
Сижу вот дома, любуюсь на три кода по 500 грн.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:36

Re: Укрексiмбанк

  mustbe написав:Иными словами - каждый участник обмена покупает сразу тот, серт, который может.
После чего - ждет, с кем бы махнуться.
При достаточно большом количестве участников - задержки на ожидание сводятся к нулю.


це змахує на високорівневий план для стартапчика типу фін-тех :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 14:14

Завезли А500
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 14:51

А кто подскажет, в сильпо могут отсканировать сертификат прямо с телефона, или только печатать?
Я всегда печатал, это не проблема, но просто не удобно с этими бумажками ходить. Я из-за этого несколько раз платил деньгами, имея дома сертификаты.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 14:57

  M-Audio написав:А кто подскажет, в сильпо могут отсканировать сертификат прямо с телефона, или только печатать?
Я всегда печатал, это не проблема, но просто не удобно с этими бумажками ходить. Я из-за этого несколько раз платил деньгами, имея дома сертификаты.

Кассир отчитывается по вашим бумажкам, несите :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 14:58

Re: Укрексiмбанк

Зглючило в них з тіліпона, прийшлось друкувати
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 21:48

а зачем Вам сер-ы именно по А500, там же бывает и по 200.
и как по мне выгоднее телефон пополнить...
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 21:53

  uaprofi написав:а зачем Вам сер-ы именно по А500, там же бывает и по 200.
и как по мне выгоднее телефон пополнить...

с комисс 1.4%?
Я железно каждую неделю утилизирую один А500, мог бы и два, но наколядовать ток 1 могу -- Сима зверствует 8) :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 22:05

грубо говоря следующая потраченная 500 с карты принесёт ещё + 25 грн.,
а то что падает на телефон превращается тоже в практически в Емани с потерей 7 грн.
...
uaprofi
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