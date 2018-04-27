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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 22:20
uaprofi, да я считаю, шо с учетом А500 я недополучаю КБ со следующей покупки -25грн. НО потратив 21К, в т.ч. 1К сертифами, я получаю КБ 1000 грн (эт максимум возможного для одной платины), т.е. я как-бы ничего и не теряю
... делайте хоть что-нибудь!
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