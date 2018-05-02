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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 22:20
uaprofi
, да я считаю, шо с учетом А500 я недополучаю КБ со следующей покупки -25грн. НО потратив 21К, в т.ч. 1К сертифами, я получаю КБ 1000 грн (эт максимум возможного для одной платины), т.е. я как-бы ничего и не теряю
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 28 кві, 2018 20:50
В "Маркеты" добавили всякую белиберду: Космо, Пампик
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Додано: Нед 29 кві, 2018 10:30
Привязал карту в кабинет
а там где "Ім'я держателя" - ничего не написано
будут ли идти бонусы?
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J
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Додано: Нед 29 кві, 2018 20:04
J написав:
Привязал карту в кабинет
а там где "Ім'я держателя" - ничего не написано
будут ли идти бонусы?
Будут
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Сер 02 тра, 2018 18:50
А хто може підказати, бонуси обкладаються податком, як кешбек?
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XsanyaX
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Додано: Сер 02 тра, 2018 20:03
нет
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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velvet
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Додано: Сер 02 тра, 2018 20:05
XsanyaX
Не обкладаються - нараховують чистими 2, 3, 5 або 7% від суми покупки в залежності від класу картки.
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Anadonta
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