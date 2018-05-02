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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 442443444445

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 284
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 22:20

uaprofi, да я считаю, шо с учетом А500 я недополучаю КБ со следующей покупки -25грн. НО потратив 21К, в т.ч. 1К сертифами, я получаю КБ 1000 грн (эт максимум возможного для одной платины), т.е. я как-бы ничего и не теряю :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 20:50

В "Маркеты" добавили всякую белиберду: Космо, Пампик
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 10:30

Привязал карту в кабинет
а там где "Ім'я держателя" - ничего не написано

будут ли идти бонусы?
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 20:04

  J написав:Привязал карту в кабинет
а там где "Ім'я держателя" - ничего не написано

будут ли идти бонусы?

Будут
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 18:50

А хто може підказати, бонуси обкладаються податком, як кешбек?
XsanyaX
 
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нет
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velvet
 
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XsanyaX

Не обкладаються - нараховують чистими 2, 3, 5 або 7% від суми покупки в залежності від класу картки.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 21:39

  Anadonta написав:XsanyaX

Не обкладаються - нараховують чистими 2, 3, 5 або 7% від суми покупки в залежності від класу картки.


Не совсем.
Обкладаються, но податки за Вас платит ЭксимБонус и светит эти доходы в налоговой. Так что если получаете субсидию, учитывайте.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 22:02

  velvet написав:нет


вы не правы, Эксим, как и МК-Ривородс, фантики считает доходом и передает данные в налоговую, но налог платит за свой счет.
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IMPRINTER
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