velvet
ну для некоторых вопрос субсидии актуален, если доход засвечен ...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:25
velvet
ну для некоторых вопрос субсидии актуален, если доход засвечен ...
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:10
Все банки -Кешбек по закону -считают доходом и облагается налогом, согласно Законов Украины.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:18
Это вопрос спорный, если он выплачивается скидочными купонами. Если магазин предоставляет вам скидку за участие в программе лояльности, это не является доходом. Почему должно быть иначе, если программа лояльности совместная, магазина и банка?
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