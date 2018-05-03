velvet
ну для некоторых вопрос субсидии актуален, если доход засвечен ...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:25
velvet
ну для некоторых вопрос субсидии актуален, если доход засвечен ...
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:10
Все банки -Кешбек по закону -считают доходом и облагается налогом, согласно Законов Украины.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:18
Это вопрос спорный, если он выплачивается скидочными купонами. Если магазин предоставляет вам скидку за участие в программе лояльности, это не является доходом. Почему должно быть иначе, если программа лояльности совместная, магазина и банка?
Додано: П'ят 04 тра, 2018 17:07
Коллеги, подскажите, каков размер блокировки по карте при расчете картой за границей (Swiss) в валюте, отличной от валюты карты (карта в UAH - расчет в CHF). Знаю, что банк взымает комиссию 1%, но есть еще доп. блокировка на случай роста курса валюты.
Сотрудники банка теряются - одни говорят, что не более 5 - 10%; другие заявляют, что до 20%; а третья вообще безапеляционно заявила, что 30%...
Проясните кто в теме. Зависит ли это от страны и, соответственно, валюты операции?
Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:15
Re: Укрексiмбанк
в кассе выдают валюту с карт через ПОС терминал или надо у менеджера делать квитанцию?
Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:26
при наличии карты делают в кассе через пос, если карты с собой нет - делает расходник экономист и потом с ним в кассу
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