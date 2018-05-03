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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 443444445446

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 284
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:25

velvet

ну для некоторых вопрос субсидии актуален, если доход засвечен ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:10

  velvet написав:
  IMPRINTER написав:
  velvet написав:нет


вы не правы, Эксим, как и МК-Ривородс, фантики считает доходом и передает данные в налоговую, но налог платит за свой счет.

чела я думаю интересовало получит он чистыми бонусы или за минусом налогов...

Все банки -Кешбек по закону -считают доходом и облагается налогом, согласно Законов Украины.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:18

Это вопрос спорный, если он выплачивается скидочными купонами. Если магазин предоставляет вам скидку за участие в программе лояльности, это не является доходом. Почему должно быть иначе, если программа лояльности совместная, магазина и банка?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 17:07

Коллеги, подскажите, каков размер блокировки по карте при расчете картой за границей (Swiss) в валюте, отличной от валюты карты (карта в UAH - расчет в CHF). Знаю, что банк взымает комиссию 1%, но есть еще доп. блокировка на случай роста курса валюты.
Сотрудники банка теряются - одни говорят, что не более 5 - 10%; другие заявляют, что до 20%; а третья вообще безапеляционно заявила, что 30%...
Проясните кто в теме. Зависит ли это от страны и, соответственно, валюты операции?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:15

Re: Укрексiмбанк

в кассе выдают валюту с карт через ПОС терминал или надо у менеджера делать квитанцию?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:26

при наличии карты делают в кассе через пос, если карты с собой нет - делает расходник экономист и потом с ним в кассу
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velvet
 
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