velvet
ну для некоторых вопрос субсидии актуален, если доход засвечен ...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:25
velvet
ну для некоторых вопрос субсидии актуален, если доход засвечен ...
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:10
Все банки -Кешбек по закону -считают доходом и облагается налогом, согласно Законов Украины.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:18
Это вопрос спорный, если он выплачивается скидочными купонами. Если магазин предоставляет вам скидку за участие в программе лояльности, это не является доходом. Почему должно быть иначе, если программа лояльности совместная, магазина и банка?
Додано: П'ят 04 тра, 2018 17:07
Коллеги, подскажите, каков размер блокировки по карте при расчете картой за границей (Swiss) в валюте, отличной от валюты карты (карта в UAH - расчет в CHF). Знаю, что банк взымает комиссию 1%, но есть еще доп. блокировка на случай роста курса валюты.
Сотрудники банка теряются - одни говорят, что не более 5 - 10%; другие заявляют, что до 20%; а третья вообще безапеляционно заявила, что 30%...
Проясните кто в теме. Зависит ли это от страны и, соответственно, валюты операции?
Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:15
Re: Укрексiмбанк
в кассе выдают валюту с карт через ПОС терминал или надо у менеджера делать квитанцию?
Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:26
при наличии карты делают в кассе через пос, если карты с собой нет - делает расходник экономист и потом с ним в кассу
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:28
Заблокировали в виде комиссии очень некисло: + 26.5% от суммы платежа. Посмотрим, как изменится размер комиссии после проведения операции по счету...
Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:55
По приватным картам 1% от суммы платежа. У меня в СМС сразу приходит сумма платежа в валюте платежа плюс комиссия 1% в грн. Списывается на третий день плюс-минус от курса списания.
А вот если Вы в банкомате сняли или воспользовались другим сервисом перевода.
То тут 2%+3$ от снятия. Считайте.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:17
Фантом
Спасибо, но пока в блокировке сумма +26.5% в виде комиссии. Карта депозитная...
Кстати, а бонусы начисляют?
Додано: Суб 05 тра, 2018 00:05
Re: Укрексiмбанк
начисляют
З.Ы.
кстати из фразы у них на сайте "платіжна система перераховує суму операції у валюту розрахунків з Банком (долари США, євро або англійські фунти стерлінгів залежно від країни здійснення операції) за курсом перерахунку, встановленим цією платіжною системою на дату проведення розрахунків з Банком" не совсем понятно через какую валюту идёт конвертация для гривневых карт? для визы это это бакс или не всегда?
или в Европе(быть может все страны кроме Бритов) будет через евро?
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