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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 444445446447

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 284
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 00:14

  Фантом написав:А вот если Вы в банкомате сняли или воспользовались другим сервисом перевода.
То тут 2%+3$ от снятия. Считайте.


для нала как по мне самое то за бугром это примат с честными 2% через бакс даже с универсалок, особенно для мелких сумм (т.е. можно например снять пару раз если нужны купюры мелкого номинала)
...
uaprofi
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  #<1 ... 444445446447
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