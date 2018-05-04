для нала как по мне самое то за бугром это примат с честными 2% через бакс даже с универсалок, особенно для мелких сумм (т.е. можно например снять пару раз если нужны купюры мелкого номинала)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 тра, 2018 00:14
для нала как по мне самое то за бугром это примат с честными 2% через бакс даже с универсалок, особенно для мелких сумм (т.е. можно например снять пару раз если нужны купюры мелкого номинала)
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