Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Укрексiмбанк Укрексiмбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 444445446447 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3 5 284 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 34 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 12% 33 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 75 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 64 Всього голосів : 284 Додано: Суб 05 тра, 2018 00:14 Фантом написав: А вот если Вы в банкомате сняли или воспользовались другим сервисом перевода.

То тут 2%+3$ от снятия. Считайте. А вот если Вы в банкомате сняли или воспользовались другим сервисом перевода.То тут 2%+3$ от снятия. Считайте.



для нала как по мне самое то за бугром это примат с честными 2% через бакс даже с универсалок, особенно для мелких сумм (т.е. можно например снять пару раз если нужны купюры мелкого номинала) для нала как по мне самое то за бугром это примат с честными 2% через бакс даже с универсалок, особенно для мелких сумм (т.е. можно например снять пару раз если нужны купюры мелкого номинала) ... uaprofi

Повідомлень: 1915 З нами з: 21.04.11 Подякував: 327 раз. Подякували: 222 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 тра, 2018 07:39 uaprofi написав: не совсем понятно через какую валюту идёт конвертация для гривневых карт? для визы это это бакс или не всегда?

или в Европе(быть может все страны кроме Бритов) будет через евро? не совсем понятно через какую валюту идёт конвертация для гривневых карт? для визы это это бакс или не всегда?или в Европе(быть может все страны кроме Бритов) будет через евро?

В одной из соседних тем разбирали. Валюта возмещения устанавливается банком-эмитентом, из вариантов, поддерживаемых платежной системой. Доллары и евро поддерживает и Виза и МС, ну а всякие фунты с франками у нас точно никто не поставит. Так что с практической стороны у нас выбор за банком. Здесь, думаю, процентов 90, что доллар. В одной из соседних тем разбирали. Валюта возмещения устанавливается банком-эмитентом, из вариантов, поддерживаемых платежной системой. Доллары и евро поддерживает и Виза и МС, ну а всякие фунты с франками у нас точно никто не поставит. Так что с практической стороны у нас выбор за банком. Здесь, думаю, процентов 90, что доллар. M-Audio Повідомлень: 1200 З нами з: 23.03.11 Подякував: 192 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 тра, 2018 07:41 uaprofi написав: Фантом написав: А вот если Вы в банкомате сняли или воспользовались другим сервисом перевода.

То тут 2%+3$ от снятия. Считайте. А вот если Вы в банкомате сняли или воспользовались другим сервисом перевода.То тут 2%+3$ от снятия. Считайте.



для нала как по мне самое то за бугром это примат с честными 2% через бакс даже с универсалок, особенно для мелких сумм (т.е. можно например снять пару раз если нужны купюры мелкого номинала) для нала как по мне самое то за бугром это примат с честными 2% через бакс даже с универсалок, особенно для мелких сумм (т.е. можно например снять пару раз если нужны купюры мелкого номинала)



Моня тоже берёт 2%.

Для мелких сумм предпочтительней Альфа. 1% за конвертацию. Моня тоже берёт 2%.Для мелких сумм предпочтительней Альфа. 1% за конвертацию. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 971 З нами з: 18.05.16 Подякував: 128 раз. Подякували: 97 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 тра, 2018 07:48 Фантом написав: uaprofi написав: Фантом написав: А вот если Вы в банкомате сняли или воспользовались другим сервисом перевода.

То тут 2%+3$ от снятия. Считайте. А вот если Вы в банкомате сняли или воспользовались другим сервисом перевода.То тут 2%+3$ от снятия. Считайте.



для нала как по мне самое то за бугром это примат с честными 2% через бакс даже с универсалок, особенно для мелких сумм (т.е. можно например снять пару раз если нужны купюры мелкого номинала) для нала как по мне самое то за бугром это примат с честными 2% через бакс даже с универсалок, особенно для мелких сумм (т.е. можно например снять пару раз если нужны купюры мелкого номинала)



Моня тоже берёт 2%.

Для мелких сумм предпочтительней Альфа. 1% за конвертацию. Моня тоже берёт 2%.Для мелких сумм предпочтительней Альфа. 1% за конвертацию.

Это тоже разбирали. Почему-то у "Привата" с его двумя процентами получается дешевле, чем у "альфы" с одним. Курсы завышены, а поддержка утверждает, что не при делах, и отправляет выяснять в платежную систему.

Впрочем, здешние 2% + 3 USD вряд-ли кто-то переплюнет. Это тоже разбирали. Почему-то у "Привата" с его двумя процентами получается дешевле, чем у "альфы" с одним. Курсы завышены, а поддержка утверждает, что не при делах, и отправляет выяснять в платежную систему.Впрочем, здешние 2% + 3 USD вряд-ли кто-то переплюнет. M-Audio Повідомлень: 1200 З нами з: 23.03.11 Подякував: 192 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 444445446447 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: antey718 і 2 гостейМодератори: Ірина_ реклама